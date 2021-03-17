За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1082 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 203, город Алматы — 307, город Шымкент — 28, Акмолинская область — 60, Актюбинская область — 25, Алматинская область — 91, Атырауская область — 49, Восточно-Казахстанская область — 14, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 55, Карагандинская область — 101, Костанайская область — 46, Кызылординская область — 3, Мангистауская область — 11, Павлодарская область — 45, Северо-Казахстанская область — 27, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 226767 заболевших.