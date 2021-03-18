За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1186 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 307, город Алматы — 318, город Шымкент — 23, Акмолинская область — 55, Актюбинская область — 32, Алматинская область — 86, Атырауская область — 38, Восточно-Казахстанская область — 18, Жамбылская область — 11, Западно-Казахстанская область — 64, Карагандинская область — 100, Костанайская область — 45, Кызылординская область — 4, Мангистауская область — 8, Павлодарская область — 44, Северо-Казахстанская область — 21, Туркестанская область — 12.
Всего в стране выявлено 227953 заболевших.