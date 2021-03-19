За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 285
город Алматы — 366
город Шымкент — 36
Акмолинская область — 50
Актюбинская область — 26
Алматинская область — 91
Атырауская область — 36
Восточно-Казахстанская область — 28
Жамбылская область — 18
Западно-Казахстанская область — 81
Карагандинская область — 98
Костанайская область — 44
Кызылординская область — 4
Мангистауская область — 6
Павлодарская область — 47
Северо-Казахстанская область — 35
Туркестанская область — 13
Всего в стране выявлено 229217 заболевших.