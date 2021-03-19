коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1264 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 285

город Алматы — 366

город Шымкент — 36

Акмолинская область — 50

Актюбинская область — 26

Алматинская область — 91

Атырауская область — 36

Восточно-Казахстанская область — 28

Жамбылская область — 18

Западно-Казахстанская область — 81

Карагандинская область — 98

Костанайская область — 44

Кызылординская область — 4

Мангистауская область — 6

Павлодарская область — 47

Северо-Казахстанская область — 35

Туркестанская область — 13

Всего в стране выявлено 229217 заболевших.

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