За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1310 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 280, город Алматы — 437, город Шымкент — 19, Акмолинская область — 53, Актюбинская область — 46, Алматинская область — 93, Атырауская область — 40, Восточно-Казахстанская область — 25, Жамбылская область — 13, Западно-Казахстанская область — 80, Карагандинская область — 96, Костанайская область — 44, Кызылординская область — 3, Мангистауская область — 5, Павлодарская область — 46, Северо-Казахстанская область — 20, Туркестанская область — 10.
Всего в стране выявлено 230527 заболевших.