За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1663 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 356, город Алматы — 526, город Шымкент — 47, Акмолинская область — 38, Актюбинская область — 82, Алматинская область — 191, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 24, Жамбылская область — 24, Западно-Казахстанская область — 96, Карагандинская область — 93, Костанайская область — 37, Кызылординская область — 13, Мангистауская область — 13, Павлодарская область — 20, Северо-Казахстанская область — 21, Туркестанская область — 7.
Всего в стране выявлен 244981 заболевший.