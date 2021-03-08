За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 653 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 42, город Алматы — 141, город Шымкент — 8, Акмолинская область — 68, Актюбинская область — 13, Алматинская область — 68, Атырауская область — 43, Восточно-Казахстанская область — 21, Жамбылская область — 15, Западно-Казахстанская область — 34, Карагандинская область — 38, Костанайская область — 50, Кызылординская область — 6, Мангистауская область — 2, Павлодарская область — 65, Северо-Казахстанская область — 36, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 218754 заболевших.