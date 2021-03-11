За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 752 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 94, город Алматы — 197, город Шымкент — 18, Акмолинская область — 52, Актюбинская область — 14, Алматинская область — 45, Атырауская область — 33, Восточно-Казахстанская область — 18, Жамбылская область — 17, Западно-Казахстанская область — 74, Карагандинская область — 62, Костанайская область — 50, Кызылординская область — 1, Мангистауская область — 4, Павлодарская область — 53, Северо-Казахстанская область — 19, Туркестанская область — 1.
Всего в стране выявлено 220770 заболевших.