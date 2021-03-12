За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 899 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов ситуация с суточным приростом заболевших выглядит следующим образом:
город Нур-Султан — 112
город Алматы — 237
город Шымкент — 9
Акмолинская область — 55
Актюбинская область — 39
Алматинская область — 76
Атырауская область — 41
Восточно-Казахстанская область — 34
Жамбылская область — 9
Западно-Казахстанская область — 71
Карагандинская область — 68
Костанайская область — 49
Кызылординская область — 4
Павлодарская область — 52
Северо-Казахстанская область — 38
Туркестанская область — 5.