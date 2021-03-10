За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 693 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 143, город Алматы — 160, город Шымкент — 2, Акмолинская область — 66, Актюбинская область — 6, Алматинская область — 28, Атырауская область — 40, Восточно-Казахстанская область — 9, Жамбылская область — 1, Западно-Казахстанская область — 57, Карагандинская область — 51, Костанайская область — 49, Кызылординская область — 3, Мангистауская область — 3, Павлодарская область — 56, Северо-Казахстанская область — 16, Туркестанская область — 3.
Всего в стране выявлено 220018 заболевших.