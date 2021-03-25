Кражу ювелирных изделий на 600 тысяч тенге раскрыли в Туркестанской области.

В Жетысайский РОП с заявлением о краже ювелирных украшений обратилась женщина. У потерпевшей – реализатора ювелирных изделий — на одном из рынков похитили золотые украшения.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Общая сумма похищенного имущества составила 625 тысяч тенге. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские Жетысайского РОП в течение суток вышли на след подозреваемой. Ею оказалась жительница Мактааральского района, которая полностью призналась в содеянном.

При обыске в ее доме стражи порядка изъяли похищенные золотые изделия и вернули законной владелице. Следствием устанавливается причастность подозреваемой к другим аналогичным преступлениям на территории района. Сама женщина находится под подпиской. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование и выясняются все обстоятельства произошедшего.