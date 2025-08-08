Шымкентцы вложили миллиард в финансовую пирамиду «Аяла Голд»

В Шымкенте полицейские пресекли деятельность крупной финансовой пирамиды «Аяла Голд». Под видом компании по продаже ювелирных изделий её организаторы предлагали гражданам «золотые» условия — вложения с гарантированным доходом 50–60% в месяц и полной сохранностью капитала.

На самом деле схема работала по классическому принципу пирамиды: выплаты шли за счёт денег новых участников, а не от реальной прибыли. В сети мошенников оказались более 400 человек, которые вложили свыше 1 млрд тенге. На незаконные доходы фигуранты успели приобрести две квартиры в строящемся жилом комплексе — теперь по решению суда на них наложен арест.

Ернар Тайжан, официальный представитель АФМ РК: «Кроме того, подозреваемые вовлекали своих родственников в схему, используя их в качестве «дропперов» — через их банковские реквизиты проводилось обналичивание средств, поступивших от других вкладчиков. Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу сроком на 2 месяца».