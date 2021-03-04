Министр здравоохранения РК не заявлял о том, что коронавирус передается через цветы

Видео с участием министра здравоохранения РК Алексея Цоя рассылают казахстанцы. В кадре он якобы сообщает, что коронавирус распространяется через цветы, поэтому к ним запрещено подходить, покупать и нюхать до 10 марта.

Очевидно, что ролик является шуткой, однако некоторые восприняли его всерьез, сообщает stopfake.kz.

Ролик снят во время одного из телевизионных выступлений министра, однако голос наложен уже в процессе монтажа. На видео отчетливо слышно, что голос, рассказывающий о новом способе передачи КВИ, не принадлежит Алексею Цою.

Рассылку также опровергли в Министерстве здравоохранения.

«В настоящее время в социальных сетях и мессенджере WhatsApp распространяется информация о выявлении нового пути передачи коронавирусной инфекции через цветы. В рассылке использовано видео с министром здравоохранения Алексеем Цоем, где он якобы призывает граждан Казахстана не покупать цветы до 10 марта в целях безопасности. Министерство здравоохранения РК официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности. Данное видео является фейком», — сообщили в ведомстве.

COVID-19 передается воздушно-капельным путем от человека к человеку. Быстрее всего вирус распространяется в закрытых и плохо вентилируемых помещениях.

Наиболее эффективными способами профилактики КВИ являются соблюдение социальной дистанции, ношение маски и отказ от посещений людных мест без необходимости.

Министерство здравоохранения РК призывает граждан обращаться к проверенным официальным источникам, не поддаваться на провокации и не доверять информационным вбросам в сетях.