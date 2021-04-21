В мессенджере WhatsApp казахстанцы вновь предупреждают друг друга о том, что участковые полицейские будут фотографировать и снимать на видео тех, кто ходит за покупками без масок, и сразу же штрафовать нарушителей, передаёт stopfake.kz.

Это старый фейк, который появился в соцсетях ещё осенью 2020 года.

Рассылку о том, что участковым якобы дан приказ снимать на фото тех, кто нарушает санитарные требования, и выписывать им штраф на месте, уже опровергали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Ранее в ведомстве уже подробно разъясняли, как именно могут оштрафовать нарушителей.

«Сотрудники полиции совместно с мониторинговыми группами действительно проверяют увеселительные заведения, могут проверять и людей на улицах. Однако при выявлении нарушения они обязаны составить рапорт и взять письменную объяснительную у нарушителя. После этого все документы рассматривают в региональном уполномоченном органе. И только потом могут наложить штраф. По фотографии этого никто не делает», — пояснял официальный представитель ведомства Ержан Байтанаев.

Таким образом, фотографии и видеозаписи нарушителя недостаточно для того, чтобы привлечь его к ответственности и наложить штраф.