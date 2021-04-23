Пользователи Казнета пересылают видео, на котором руководитель управления здравоохранения Шымкента Бакытжан Позилов якобы сообщает о том, что отныне вакцинация против COVID-19, а также против других заболеваний является обязательной.

Это видео — фейк. Авторы ролика заменили голос спикера.

Информацию, озвученную в видеоролике, опровергли в Министерстве здравоохранения.

Оригинал видео взят с одного из брифингов с участием руководителя управления здравоохранения Шымкента Бакытжана Позилова. При этом голос в ролике ему не принадлежит. Это можно заметить, сравнив рассылаемую запись с новостными сюжетами, в которых выступает Бакытжан Позилов.

Впервые видеоролик с фейковым сообщением об обязательной вакцинации был размещен в TikTok-аккаунте aktaunews. На странице с публикацией есть отметка, которая гласит, что оригинальный звук видео принадлежит самому аккаунту, а не какому-либо из телеканалов, транслировавших брифинг.

В Министерстве здравоохранения также подтвердили, что видеоролик является фейковым.

«Видно, что голос наложен, это не слова Бакытжана Позилова. Это очередной фейк», — сообщили в ведомстве.

В министерстве также подчеркнули, что вакцинация против КВИ, как и против других заболеваний, в Казахстане не является обязательной.

«В Республике Казахстан любая вакцинация проводится только с согласия прививаемого. Вакцинация в Казахстане не является принудительной. Согласно статье 77 Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» у каждого гражданина Казахстана есть право на отказ от любых медицинских манипуляций, в том числе и от вакцинации», — сказано в ответе министерства.

Законодательством Республики Казахстан предусмотрена ответственность за распространение недостоверной информации.