В Казахстане вновь активизировались мошенники, обещающие помощь в получении социальных выплат. На этот раз они предлагают «оплатить ЕСП» на указанный номер карты для получения пособия в размере 50 000 тенге.

Получить выплату казахстанцам предлагают при помощи чат-бота в мессенджере Telegram. Для этого необходимо отправить якобы единый совокупный платёж в размере 2917 тенге на указанный номер банковской карты. После этого гражданам обещают «100% гарантию» получения выплат.

Пособие в 50 000 тенге выплачивалось в период чрезвычайного положения в 2020 году за счёт фонда Birgemiz. Его могли получить социально уязвимые граждане страны, при этом выплата никак не зависела от уплаты единого совокупного платежа.

Социальные выплаты в размере 42 500 тенге выплачивались за счет государственного бюджета в период ЧП и строгого карантина. Прием заявок на получение этих выплат завершился в сентябре 2020 года.

Информацию о том, что в настоящее время производятся выплаты в размере 50 000 тенге, которые были бы привязаны к единому совокупному платежу, опровергли в Министерстве труда и социальной защиты населения.

«Это однозначно фейк. Выплата в размере 50 тысяч тенге производилась из фонда Birgemiz в прошлом году. Привязки к оплате ЕСП по этой выплате не было. Кроме того, оплачивать ЕСП нужно было самозанятым гражданам, которые претендовали на выплату в размере 42 500 тенге в период ЧП», — сообщил пресс-секретарь Министерства труда и социальной защиты населения РК Александр Кононец.

Это не первый раз, когда мошенники, обещая социальные выплаты, обманывают казахстанцев.