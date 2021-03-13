Аким города Шымкент Мурат Айтенов встретился с жителями в прямом эфире в сети «Instagram».

На этот раз аким города обсудил вопросы уличного освещения.

Со стороны жителей города часто поступают жалобы по уличному освещению. Аким города доложил о проводимых работах по установке уличных фонарей и строительстве систем освещения, ответил на вопросы жителей, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Мурат Дуйсенбекович сначала проинформировал об эпидемиологической ситуации. За прошедшие сутки зарегистрировано 9 случаев заражения COVID-19. На сегодняшний день в городе насчитывается 1 060 коек (инфекционных — 560, карантинных — 500), из них 883 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах получают лечение 177 пациентов. Наполняемость больных составляет 17%.

В Шымкенте 747 центральных улиц. В прошлом году освещение было установлено на 39 улицах населенных пунктов, на 4 улицах проведена реконструкция. В результате охват освещением с 25% увеличился до 31%. В 2020 году старые фонари вдоль Ленгерского шоссе были заменены на диодные. На установку дополнительного освещения выделено 161,2 млн тенге и проведена соответствующая работа.

– В настоящее время в городе 43 016 лампами освещены 228 улиц и 8 парков, 32 сквера и дворы 1 026 многоэтажных жилых домов. В Шымкенте в 2021-2023 годах в рамках государственно-частного партнерства по уличному освещению и его содержанию будет реализован ряд проектов на сумму 16,4 млрд тенге, — сказал аким города.

В рамках проекта будет освещено 312 улиц (Абайский район: 83 улицы, Аль-Фарабийский район: 42 улицы, Енбекшинский район: 89 улиц, Каратауский район: 98 улиц) и установлено энергосберегающие LED лампы. В результате охват достигнет 70 процентов. В ходе эфира Мурат Айтенов отметил важность проведения работ по уличному освещению Шымкента на пути его интеграции в удобный для жителей город и что качественная реализация проекта будет в центре внимания.