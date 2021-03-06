Как будет в ИС ЭСФ списываться реализованный в розницу товар и нужно ли магазинам у дома оформлять сопроводительные накладные на товары, на эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов МФ РК.
В рамках Пилотного проекта отсутствует требование по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ) для магазинов у дома, которые осуществляют реализацию товаров исключительно физическим лицам с выдачей покупателям чека контрольно-кассовой машины.
Главой 7 Правил реализации пилотного проекта по оформлению СНТ, которые утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16.11.2020 года № 1104 (далее – Правила) установлены особые положения по оформлению СНТ в розничной торговле, согласно которым в ИС ЭСФ процедуры по СНТ осуществляются без участия субъекта розничной торговли автоматически по заданным алгоритмам.
Так, согласно пункту 73 Правил реализованный товар поставщика, осуществляющего реализацию товара в розничной торговле, автоматически списывается с виртуального склада на 16 (шестнадцатый) календарный день со дня реализации на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.
При этом, в соответствии с пунктом 71 Правил поставщик является субъектом розничной торговли при одновременном соответствии следующим критериям:
продажа предпринимателем покупателю товара, предназначенного для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;
соответствие вида деятельности розничной торговли согласно ОКЭД (общий классификатор экономической деятельности);
наличие контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.
Вышеуказанное означает, что налогоплательщики, работающие по упрощенной декларации, не оформляют СНТ при реализации товаров конечному потребителю при условии применения он-лайн контрольно-кассовых машин.
При этом, учитывая, что в течение 14 дней покупатели имеют право вернуть товар в магазин, списание реализованного в розничной торговле товара осуществляется после 15 дней на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.
Для этого Система обрабатывает чеки ККМ, полученные от Оператора фискальных данных (далее – ОФД), в которых содержится новое поле «PRODUCT ID». По этому полю Система автоматически находит товар на Виртуальном складе, проверяет, что название товара и единицы измерения в чеке соответствуют названию товара и единицам измерения на Виртуальном складе, и списывает его.
Наличие остатков у розничного реализатора на Виртуальном складе в связи с задержкой передачей чеков ОФД не является нарушением законодательства.
В случае добровольного применения СНТ все налогоплательщики могут работать бесплатно на сайте ИС ЭСФ на основе бесплатного ЭЦП НУЦ (Национального удостоверяющего центра).
Кроме того, оформление СНТ и ЭСФ возможно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения ИС ЭСФ, доступного в PLAY MARKET.
Кроме того, в период проведения Пилотного проекта санкции по СНТ не применяются.
Сроки проведения Пилотного проекта по СНТ продлеваются:
- по подакцизным товарам – до 1 июля 2021 года;
- по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС – до 1 июля 2021 года;
- по товарам Виртуального склада (Приказ МФ РК №384) – до 1 ноября 2021 года.
Срок начала Пилотного проекта по СНТ на товары из Перечня изъятия ВТО и товары цифровой маркировки переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года.
По всем возникающим вопросам обращайтесь:
- в Контакт-центр — по номеру 1414, добавочный номер 4;
- страничка КГД МФ РК в Инстаграм — по ссылке:
https://instagram.com/press_kyzmet_kgd?r=nametag;
- канал КГД YouTube — по ссылке:
https://youtube.com/user/salykgovkz;
- страничка КГД МФ РК в Facebook — по ссылке:
https://www.facebook.com/kgd.gov.kz/;
- Телеграмм сообщество «Внедрение СНТ с КГД МФ РК» — по ссылке:
https://t.me/joinchat/GKvfM8gwBMMuyA2M;
- Форум Информационная система «Электронные счета фактуры» (ИС ЭСФ) в Facebook — по ссылке:
https://www.facebook.com/groups/esf.gov.kz?modal=false&should_open_composer=false.