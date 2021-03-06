Как будет в ИС ЭСФ списываться реализованный в розницу товар и нужно ли магазинам у дома оформлять сопроводительные накладные на товары, на эти вопросы ответили в Комитете государственных доходов МФ РК.

В рамках Пилотного проекта отсутствует требование по оформлению сопроводительных накладных на товары (далее – СНТ) для магазинов у дома, которые осуществляют реализацию товаров исключительно физическим лицам с выдачей покупателям чека контрольно-кассовой машины.

Главой 7 Правил реализации пилотного проекта по оформлению СНТ, которые утверждены приказом Министра финансов Республики Казахстан от 16.11.2020 года № 1104 (далее – Правила) установлены особые положения по оформлению СНТ в розничной торговле, согласно которым в ИС ЭСФ процедуры по СНТ осуществляются без участия субъекта розничной торговли автоматически по заданным алгоритмам.

Так, согласно пункту 73 Правил реализованный товар поставщика, осуществляющего реализацию товара в розничной торговле, автоматически списывается с виртуального склада на 16 (шестнадцатый) календарный день со дня реализации на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.

При этом, в соответствии с пунктом 71 Правил поставщик является субъектом розничной торговли при одновременном соответствии следующим критериям:

продажа предпринимателем покупателю товара, предназначенного для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;

соответствие вида деятельности розничной торговли согласно ОКЭД (общий классификатор экономической деятельности);

наличие контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.

Вышеуказанное означает, что налогоплательщики, работающие по упрощенной декларации, не оформляют СНТ при реализации товаров конечному потребителю при условии применения он-лайн контрольно-кассовых машин.

При этом, учитывая, что в течение 14 дней покупатели имеют право вернуть товар в магазин, списание реализованного в розничной торговле товара осуществляется после 15 дней на основании чеков контрольно-кассовой машины с функцией передачи данных.

Для этого Система обрабатывает чеки ККМ, полученные от Оператора фискальных данных (далее – ОФД), в которых содержится новое поле «PRODUCT ID». По этому полю Система автоматически находит товар на Виртуальном складе, проверяет, что название товара и единицы измерения в чеке соответствуют названию товара и единицам измерения на Виртуальном складе, и списывает его.

Наличие остатков у розничного реализатора на Виртуальном складе в связи с задержкой передачей чеков ОФД не является нарушением законодательства.

В случае добровольного применения СНТ все налогоплательщики могут работать бесплатно на сайте ИС ЭСФ на основе бесплатного ЭЦП НУЦ (Национального удостоверяющего центра).

Кроме того, оформление СНТ и ЭСФ возможно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения ИС ЭСФ, доступного в PLAY MARKET.

Кроме того, в период проведения Пилотного проекта санкции по СНТ не применяются.

Сроки проведения Пилотного проекта по СНТ продлеваются:

по подакцизным товарам – до 1 июля 2021 года; по ввозу из ЕАЭС/вывозу в ЕАЭС – до 1 июля 2021 года; по товарам Виртуального склада (Приказ МФ РК №384) – до 1 ноября 2021 года.

Срок начала Пилотного проекта по СНТ на товары из Перечня изъятия ВТО и товары цифровой маркировки переносится с 1 февраля 2021 года на 1 июля 2021 года, срок окончания – с 1 июля 2021 года на 1 февраля 2022 года.

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