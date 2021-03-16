Необычная операция прошла на базе Областной клинической больницы.

Сначала больному заменили на протез удалённую аневризму аорты брюшного отдела.

Аорта — крупный кровеносный сосуд, идущий от сердца, и его разрыв — редкое и очень опасное явление.

Вторую операцию провели на почке. Шестеро хирургов областной клинической больницы успешно завершили обе операции, которые длились в течение четырёх часов.

Послеоперационное обследование показало, что больной идёт на поправку, его состояние удовлетворительное. По словам врачей, к концу недели его планируют выписать.

Аневризма – бомба замедленного действия.

Входит в число опасных заболеваний, так как часто протекает бессимптомно. Во всем мире аневризма брюшной аорты выявляется у 2% людей в возрасте 65-75 лет.

Стоит отметить, что ежедневно сотрудники Областной клинической больницы дают консультации и оказывают лечебную помощь другим клиникам посредством телеконференции.