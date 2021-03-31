Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области задержали подозреваемого в незаконном хранении и сбыте наркотиков.

В доме задержанного также обнаружено оружие. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 297 УК РК “Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”.

В ходе совместной операции УПП ДП Туркестанской области и Сарыагашского РОП полицейские задержали подозреваемого и провели обыск по месту жительства. В результате оперативники обнаружили в гостиной 19 свертков с содержимым, похожим на наркотическое средство. Кроме того, среди одеял полицейские нашли пневматический пистолет. Согласно экспертизе, наркотическое средство растительного происхождения является “высушенной марихуаной” общим весом около 300 гр.

Изъятый пневматический пистолет оказался незарегистрированным. Оружие направлено на экспертизу.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.

Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим преступлениям.