Шымкент оказался в лидерах по темпам строительства жилья.

Несмотря на пандемию, в прошлом году счастливых обладателей собственных квадратных метров стало в 5 раз больше. Масштабная стройка не прекращается на городских дорогах, и объектах здравоохранения.

«Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста. Объем выполненных строительных работ вырос почти на 10 процентов. Рост наблюдается в Туркестанской области, Шымкенте и Акмолинской области. А снижение зафиксировано в Западно-Казахстанской области- из-за сокращения работ по строительству магистрального трубопровода. В Жамбылской области – за счет сокращения работ по строительству автомобильных дорог, мостов и промышленных объектов», — говорит Асет ИРГАЛИЕВ, министр национальной экономики РК.

Говорили в правительстве и о растущих ценах. Стоимость выросла даже на социально-значимые продукты — с января на 2,5 процента. Решением по сдерживанию цен стала разработка «Дорожной карты».

«Агентству по защите и развитию конкуренции поручено детально изучить цепочку ценообразования по каждой товарной позиции и принять своевременные антимонопольные меры для недопущения сговора между недобросовестными крупными участниками рынка, совместно с министерствами торговли и сельского хозяйства, акиматами – обеспечить жесткий контроль за недопущением необоснованного роста цен по всем видам социально значимых продуктов питания», — говорит Аскар МАМИН, премьер-министр РК.

С оптимистичным прогнозом выступил министр образования. По словам Асхата Аймагамбетова, в пяти тысячах казахстанских школах создадут комфортные условия для школьников и обеспечат качественным интернетом. Правде уйдет на это не менее пяти лет.

«Это – обеспечение безопасных и комфортных условий для детей, высокоскоростным интернетом, кабинетами, обновление школьной мебели, модернизация школьных библиотек и столовых, проведение капитального и текущего ремонта». Кроме того, продолжится работа по созданию условий для инклюзивного образования», — говорит Асхат АЙМАГАМБЕТОВ, министр образования и науки РК.

Интернет сегодня, к слову, подвел и самих министров. На выступлении столичного акима Алтая Кульгинова. Из-за плохого соединения, его выступление оборвалось на полуслове. В кабмине повисла неловкая пауза.

Власти тем временем заговорили о высокоскоростном 5-G. Даже сроки определи — до 2022 года он появится в городах республиканского значения.