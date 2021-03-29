Аким города Шымкент Мурат Айтенов проверил ход строительства транспортной развязки на пересечении проспекта Д.Кунаева и улицы Т.Рыскулова.

На сегодняшний день заменено 3,74 км водо-, газопроводов и 4 км электропроводов, установлены 7 столбов. Кроме того, раскопано 320 метров подземных переходов, завершены работы по заливке 260 метров подпорных стен и 110 штук свай. Внутренние стены подземного перехода планируется обшить гранитной плиткой, Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города также ознакомился с ходом строительства продолжения проспекта Кунаева. Общая длина объекта 580 метров. Ширина улицы 42 метра, 6 полос. На сегодняшний день, вместе с дорожным покрытием уже завершено 400 метров работ. Остальная часть работы будет выполнена после изъятия частных домов для государственных нужд по строительству улицы. Завершение I этапа строительства планируется в июне текущего года. А строительство II этапа объекта, то есть от магазина «Магнолия» до улицы Терешковой будет начато после изъятия частных домов для государственных нужд.