В фонд #НемолчиKZ обратились родственники убитой в Алматы 19-ти летней Аяжан.

Девушка училась в Академии дизайна и моды «Сымбат» на 4 курсе, уже имела свои авторские коллекции и интернет магазин, где продавала свои изделия, кроме этого работала в салоне красоты.

В тот день, она вышла с работы, но не вернулась в общежитие. Тревогу забил ее парень и подруги, а затем уже под утро нашли родственников и сообщили им. У родственников несколько версий, почему Аяжан поехала на встречу с мужчиной. Одна из них, как раз связана с работой её интернет магазина, версию о знакомстве с целью отношений с мужчиной отвергают, потому что у Аяжан был друг с которым были романтические отношения.

19-го марта вечером, Аяжан вышла с работы в 20.48 ч., Парень ждал ее возле общежития, звонил, а затем кто-то или она сама написала в 23.00 ч. — «выхожу». И все, после этого связь с ней пропала.

Утром 20 марта начались поиски, родственники заявляли в полицию в 12:00, но там сначала не брали заявление, потому что все были заняты на усилении, на митингах.

Подключились друзья, волонтёры, стали делать запросы в службы такси. Брат Аяжан позвонил в 102 в 15.00 ч. и заявила о пропаже девушки, после этого их вызвали на место работы, где Аяжан видели последний раз, это уже было примерно 17:00 вечера.

21 марта волонтёры нашли таксиста индрайвер, он сообщил адрес по которому отвёз Аяжан, при этом уточнил, что такси заказал некий Руслан.

Этот адрес сообщили полиции и дальше уже искали её через базовую станцию абонентского номера.

Когда поехали по адресу было примерно 23 часов ночи, там уже была полиция, в квартиру их не пустили, туда приехали две машины скорой помощи, потом вывели мужчину, он был в крови и увезли на скорой, а затем вышел опер уполномоченный и сообщил, что девушки там нет. Сказал приходите утром в полицию.

22 марта около 12.00 ч. в полицию, приехали родственники давали показания, им никто не говорил, что части тела Аяжан нашли 21-го вечером.

Неожиданно брат Аяжан увидел в ленте новостей инстаграм, новость о том, что Аяжан найдена мёртвой! Он в шоке обратился к полицейским с вопросом — Что это? В полиции сказали, что не знали как сообщить об этом… Точно также узнали об этом все родственники девушки, одна за другой апашки, сестры, мать и отец, все узнали о смерти девушки из новостей!

В этой трагедии ужасно все! Невозможно передать ужас и страх близких родственников, которым пришлось столкнуться с этой трагедией лицом к лицу. Хотите вы или нет, но им не оставили шанса не видеть этот кошмар, не знать о нем, не помнить о нем всю жизнь.

Аяжан была не просто убита, а убита с особой жестокостью. Её нашли чудовищным образом расчленённую. Преступник действовал быстро и мастерски, родные боятся, что она не единственная жертва. За сутки, он профессионально расчленил до мельчайших деталей тело молодой девушки. подробности настолько шокирующие, что писать об этом, невозможно.

Если бы волонтёры, родственники не стали искать Аяжан так активно, не получили номер водителя, а потом и местонахождение, её уже бы не нашли никогда. Слишком профессионально и быстро действовал маньяк. Мы разговаривали с братом погибшей девушки и её тётей, больше всего родные переживают, резал он её мёртвую, или ещё живую …. родные плачут от мысли о том, как она страдала перед смертью. Что пережила эта девушка страшно представить.

Со слов брата погибшей девушки, подозреваемый имеет медицинское высшее образование, семья интеллигентная и он характеризуется соседями, как воспитанный и культурный человек. В тот день, когда полиция его нашла, он нанёс себе ножевые ранения в горло. Его увезли на скорой и оказали первую медпомощь.

Родственники потерпевшей обращаются к общественности страны, они боятся, что есть ещё жертвы, что преступник сможет уйти от ответственности как психически больной.

Они шокированы жестокостью и требуют высшей меры наказания за это чудовищное преступление!

За такую мучительную смерть, за такое глумление над телом погибшей, только пожизненный срок!