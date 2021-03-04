В преддверии весенних праздников руководство «Корме орталығы» организовала ярмарку.

С 4 по 7 марта вы можете здесь приобрести не только мясные, мучные изделия, молочную продукцию, мед, но и купить ковровые изделия, украшения, полотенца, в общем самую разнообразную отечественную продукцию, которую производят местные предприятия и хозяйства.

Кансулу Колимбетова успела купить молочные продукты, говядину, к Наурызу хочет купить хурму и пшено.

Маржан Маханбетова сама из Шымкента, но хозяйство находится в Кызылординской области. В ярмарке участвуют в первый раз, в этот раз привезли весь ассортимент натуральных молочных продуктов и не пожалела. Горожане раскупают иримшик, шубат, курт и айран.

Маржан Маханбетова, предприниматель: «Мы привезли на ярмарку жидкий курт. Это забытый продукт, издревле наши бабушки готовили его. Он придает супам не только аромат, но и уменьшает жирность. Горожане с удовольствием покупают иримшик. У нас в хозяйстве 500 верблюдов, 250 голов крупно-рогатого скота. В хозяйстве работает около 80 человек. Подобные ярмарки полезны, ведь мы знакомим жителей со своей продукцией».

На ярмарке товаропроизводителей раскупают и продукцию носочной фабрики, так как цены ниже рыночных на 15-20 процентов. Предприятие участвует в социальных проектах, предоставляя рабочие места людям с ограниченными возможностями. Продукция, производимая на фабрике, которая находится на территории СЭЗ, реализуется не только во все регионы страны, но и экспортируется в Россию и Италию.

Фермеры из села Карасу на ярмарку привезли свежее мясо. Килограмм говядины продают по 1800 тенге. Кроме этого, здесь можно купить и мясо птицы, яйца, муку жамбылских мукомолов, хлебные изделия и сладости.

Ярмарка продлится до 7 марта включительно.

К празднику можете приобрести полотенца, ковровые изделия отечественных производителей и всевозможные украшения.