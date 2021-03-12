Ранее зарегистрировать автомобиль можно было только в автоЦОНе или на портале электронного правительства egov.kz.

Теперь перерегистрировать авто можно через приложение Kaspi.kz.

Для того, чтобы перерегистрировать авто через приложение необходимо продавцу авто и покупателю заполнить все обязательные поля.

ПРОДАВЦУ АВТО: В разделе “Госуслуги” приложения Kaspi.kz необходимо выбрать услугу “Переоформление автомобиля”. Продавцу авто выбрать вкладку “Снять авто с учета”. Указать данные покупателя и стоимость авто. Если продавец желает оставить свой госномер, необходимо поставить соответствующую галочку. Остается только подписать заявление с помощью электронной подписи Kaspi. СМС уведомит продавца о снятии с учета.

ПОКУПАТЕЛЮ АВТО: выбрать услугу “Поставить автомобиль на учет” и проверить данные транспорта, внеся сумму покупки авто. Указать адрес автоЦОНа, откуда будете забирать госномер и техпаспорт. Процедура завершается подписанием заявления и оплатой необходимых пошлин. В течение трех часов Kaspi пришлет сообщение о результате сделки.

Стоимость услуги: за техпаспорт — 3646,25 тг, за ГРНЗ — 8167,60 тг, регистрационный сбор — 729,25 тг.

ВНИМАНИЕ! До оформления сделки необходимо заранее получить электронную подпись Kaspi.

-Граждане могут не только переоформить автомобиль, но и заменить водительские права без посещения автоЦОНа. Это позволит не только экономить время и расходы граждан, но и полностью исключит человеческий фактор. Это в значительной мере экономит время граждан и исключает необходимость простаивания в очереди, также способствуют повышению цифровой грамотности населения- отметила пресс-секретарь филиала НАО ГК «Правительство для граждан» по городу Шымкент Алтынай Татаева.

Напомним, что автовладельцы, перерегистрирующие авто, могут не ездить за номерами и свидетельством о регистрации транспортного средства в автоЦОН. Услугу «Доставка СРТС и ГРНЗ на дом» можно оформить на портале электронного правительства eGov.kz.