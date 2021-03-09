Такого масштабного эфира телеканал «Отырар» не проводил давно, в честь Международного женского дня на протяжении семи часов ведущие телеканала раздавали подарки в прямом эфире.

А подарков очень много. Жителям задавали вопросы, ответить на которые нужно дать было дозвонившись в эфир, получалось не у всех, но как рассказали те, кому повезло забрать призы: «Кто хочет, у того получится».

«Мы и не думали дозвониться, с семьей сидели и решили в последний раз набрать, и тут нам ответили. Мы не думали что получится ответить, вообще не верил в такие розыгрыши, а тут сразу столько подарков. Спасибо вашей телекомпании за праздник. Подарок для любимой готов!», — сказал Максат Абдикаликов.

Звонили в эфир и поздравляли своих любимых и дорогих дам даже из других регионов Казахстана, вещание помимо эфира транслировалось в сети Инстаграм и других социальных сетях.

«Мы приготовили эфир так, чтоб удобно было всем! Смотрели программу в Инстаграм, в эфире. Звонили все, к сожалению ответить всем невозможно, больше пяти тысяч звонков на сотовый и стационарный телефон. Многие хотели поздравить свои любимых. А за тех, кто не дозвонился, поздравим мы. С праздником, дорогие!», — сказала директор медиахолдинга «Otyrar TV» Айгерим Джумакулова.

Более сотни призов за семь часов разыграли наши ведущие, каждый кто успевал, мог забрать призы в прямом эфире.

Телеканал «Otyrar TV» благодарит всех спонсоров и партнеров такого масштабного праздника, а это: ТС «Изуми», рестораны «Винопарк», «Бульвар», Компании «Толем», «Озим», «Шымбайк», ТД «Атлант», билеты «Кинопарк Синема», салон «Дана оптика», театры Шымкента, клиника «Флебология», гипермаркет «Грамад», санаторий «Termal SPA Resort».

Во время эфира музыкальные прозвучали музыкальные подарки от известных артистов, как Астана Каргабай, Махмуд Ургумабев, Данияр Барыс, Айнур Жубатхан и военный оркестр ВЧ 6506 НГ РК.

Шуддин Саидов