Для регионов, находящихся в «зелёной»зоне в течение недели, а наш город стабильно в ней, разрешили совершать жұма-намаз.

Во время пятничной молитвы мусульмане не должны забывать о мерах предосторожности. Главный имам Шымкента просит пользоваться масками и приносить индивидуальный молитвенный коврик.

Пятничный намаз должен длиться не более 15 минут. Священнослужители и прихожане должны находиться в мечети в масках, не забывать о дезинфицирующих средствах. Заполняемость мечети до 30 процентов. Верующие не должны забывать о дистанции, Багдаулет АБДРАХМАНОВ, главный имам г.Шымкента.

Из 89 городских мечетей к пятничным намазам в Шымкенте готовы 75. Остальные, остаются в статусе «красных», в них пока не могут обеспечить безопасного пребывания верующих во время карантина.

Чтение коллективных пятничных молитв оказалось под запретом год назад. В Казахстане действовал режим чрезвычайного положения. В мае мечети стали открывать двери для прихожан: на первом этапе ослабления карантина были разрешены только индивидуальные молитвы, чтение Корана и обряды бракосочетания. Позже в мечетях разрешили совершать коллективные молитвы кроме пятничного намаза.

Духовное управление мусульман просто верующих с детьми и людей старше 65 лет воздержаться от посещения мечети. Оставаться дома рекомендовано так же людям, опасающимся за своё здоровье и имеющим хронические заболевания.

Сара САХЫНБЕК