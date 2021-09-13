Молитвы в молитвенных домах совершаются на расстоянии не менее 4 метров на человека.

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача «О дальнейшем усилении мер по профилактике коронавирусной инфекции среди населения Республики Казахстан» от 2 сентября 2021 года №38 на этой неделе разрешено проведение пятничного намаза во дворах всех мечетей страны.

Как сообщалось ранее, пятничный намаз был приостановлен только в пяти из 19 представительств ДУМК. Согласно новому постановлению, пятничные молитвы будут проходить во дворах мечетей во всех регионах страны.

В Постановлении Главного государственного санитарного врача говорится: «Коллективные религиозные мероприятия (в т.ч. «пятничные молитвы», ежедневные православные молитвы и т.д.) будут совершаться на открытом воздухе в мечетях, православных храмах и других религиозных объектах с соблюдением масочного режима и социальной дистанции минимум в 4 метра на человека».

В постановлении также уточняются требования к санитарно-дезинфекционному режиму в религиозных объектах при введении ограничительных мер, в том числе карантина. В частности, мечети должны обеспечивать достаточный запас одноразовых медицинских масок, а также дезинфицирующих средств для обработки рук, кожных антисептиков, дезинфицирующих средств, а также контролировать ношение масок персоналом и священнослужителями в религиозных объектах.

Также обязательно входить в молитвенные дома (здания) в маске. Молитвы в молитвенных домах совершаются на расстоянии не менее 4 метров на человека.