С марта месяца разрешено читать пятничный намаз во всех регионах республики, которые находятся в зеленой зоне.

В мечетях на территории Туркестанской области коллективные чтения пятничного намаза начнутся с 5 марта. Об этом сообщил главный имам области Еркебулан Каракулов на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

«Для совершения коллективных религиозных ритуалов мечети будут заполнены только на 30 процентов. Строго будут требоваться ношение медицинской маски, во время религиозного обряда необходимо соблюдать социальную дистанцию. В целом, во всех 750 мечетях региона будут проведены дезинфекционные работы. Призываем общественность соблюдать все карантинные меры», — сказал Еркебулан Ыбыраймулы.

Также представители духовенства подчеркнули, что количество участников на жаназа и похоронах не должно превышать 50 человек. В случае вспышки эпидемии чтение пятничного намаза в мечетях будет прекращено, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.