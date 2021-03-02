За кражу скота военнослужащие получили пять лет условно. Такой же срок дали и четверым местным жителям, которые были подельниками.

По материалам дела, преступная группа похитила семь коров, три овцы и одну лошадь. Подсудимые выслеживали скот, оставшийся без присмотра. Грузили в машину, а потом продавали сельчанам. Орудовали они с лета прошлого года в Келесском районе, вблизи пограничной заставы. Общую сумму ущерба оценили в 3 миллиона тенге. Всем участникам преступления изначально грозил реальный тюремный срок. Но учитывая ряд обстоятельств, Фемида смягчила приговор. Пограничников лишили воинских званий.

-На кражу осужденные шли не вшестером, не группой. Совершали они это вдвоем, втроем. То есть не все вместе шли. Кроме этого, осужденные возместили моральный и материальный ущерб потерпевшим. Суд учел также прошение пострадавших, не лишать свободы осужденных, — Жамиля ТОЛЕНОВА, СУДЬЯ ВОЕННОГО СУДА ШЫМКЕНТСКОГО ГАРНИЗОНА.