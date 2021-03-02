Несчастных случаев, связанных с использованием природного газа, меньше не становится.

Только за сутки в больницы попадают около 10 человек с диагнозом отравление угарным газом. К сожалению, не всех удается спасти. Иногда помощь медиков уже просто бесполезна. Как в истории с четырьмя детьми и их матерью, угоревших в собственном доме. Одна из возможных причин, которая привела к трагедии, – использование иранского камина для отопления дома, считают специалисты.

Почему его использовать в доме опасно, разбиралась съемочная группа ТК «Отырар».

В прошлом году в Шымкенте произошло 9 несчастных случаев, связанных с природным газом, погибли 10 человек. А в целом по стране в результате 28 несчастных случаев погибли 36 человек. В этом году – страшную статистику смертей пополнит туркестанская трагедия. Напомним, 27 февраля в одном из домов были обнаружены тела матери и четырех ее детей.

Семья проживала в частном доме. Одна из предварительных причин гибели людей – нарушение технических условий использования газа в быту.

По словам специалистов, дом отапливался иранским камином. К слову, этот вид отопительных приборов абсолютно не предназначен для отопления жилья. При этом он не сертифицирован, а вся инструкция к нему идет только на иранском языке. В этом случае непонятно, как этот прибор попадает в дома жителей страны.

На вопрос, можно ли использовать этот прибор для отопления дома, газовик с 20-летним стажем Сабит Байболеков сходу заявил, что делать это категорически нельзя!

А всю ситуацию с техническим обслуживанием бытовых газовых приборов специалист охарактеризовал коротко: Бардак

Ситуацию можно изменить, уверен он, но для этого необходимо заставить фирмы, собирающие деньги за ТО ВДГО, работать. Правда, в этом случае остро встает вопрос грамотных специалистов.

-Контролеры должны быть грамотные, должны приходить, проверять, смазывать, акты составлять, — считает газовик.

Специалисты по ЧС уверяют, что постоянно проводят рейды и предупреждают жителей об опасности, которую таит в себе газ. Прошел рейд и на той улице, где произошла трагедия.

Получается, рейды в таком виде просто бессмысленны? А это значит, нужны кардинальные меры, которые спасут жителей от возможной трагедии даже против их воли, ведь до сих пор немало тех, кто продолжает использовать в доме иранские камины или пользоваться природным газом с нарушением всех норм и правил.