Любому бизнесу для развития необходимы финансовые вливания, за которыми чаще всего обращаются в банк.

Средний и крупный бизнес обычно в этой сфере разбирается профессионально, так как за годы роста предприниматели успевают тщательно изучить тему и предложения на рынке. Но у представителей небольших компаний обычно опыт банковского кредитования не велик и часто возникают вопросы «что и как, и как лучше?». Мы отобрали 5 наиболее популярных вопросов о кредитовании малого бизнеса и попросили ответить на них менеджеров Банка ВТБ (Казахстан).

Вопрос №1: «Какие документы нужны для получения бизнес-кредита?».

В первую очередь необходимо предоставить финансовую отчетность, на основании которой проводится анализ деятельности компании, правоустанавливающие документы на имущество, предоставляемое в качестве залога, а также документы, подтверждающие правовой статус всех участников сделки: заемщиков, гарантов и залогодателей.

В Банке ВТБ (Казахстан) перечень необходимых документов индивидуально определяет персональный кредитный менеджер, исходя из предполагаемой структуры кредитной сделки.

Вопрос №2: «Что нужно оставлять в залог и в каком объеме?».

В качестве залога по бизнес-кредитам чаще всего банки принимают коммерческую недвижимость, но стоит учитывать, что каждый банк самостоятельно устанавливает требования к залогам. Например, ВТБ принимает, как коммерческую, так и жилую недвижимость, в том числе расположенную в сельской местности, земельные участки, автотранспорт, денежные средства, а также гарантии Фонда ДАМУ. Объем и структура залогового обеспечения определяются индивидуально, в зависимости от целей кредита, финансового состояния заемщика и проведенной оценки залогового имущества.

Вопрос №3: «Можно ли получить бизнес-кредит без залога? И что для этого нужно?».

Наиболее распространенной формой беззалогового бизнес-кредита является лимит овердрафта. Овердрафт – это кредитование банком расчетного счета клиента. Он используется, когда клиенту не хватает средств на счете для текущей операционной деятельности: расчетов с контрагентами, оплаты налоговых обязательств, выплаты заработной платы и т.д. Для определения размера лимита овердрафта банком производится анализ среднемесячных оборотов вашей компании.

В Банке ВТБ (Казахстан) лимит овердрафта устанавливается на срок до 12 месяцев, срок траншей — до 30 дней.

Вопрос №4: «На какие цели можно потратить бизнес-кредит и нужно ли доказывать целевое использование?».

В основном, бизнес-кредит может быть использован на пополнение оборотных средств или приобретение основных средств. В соответствии с законодательством банк обязан контролировать целевое использование кредита. В качестве подтверждения целевого использования могут быть предоставлены договоры поставки, купли-продажи, внешнеторговые контракты и другие документы по запросу банка.

Вопрос №5: «Можно ли погасить такой кредит досрочно?».

Да, заемщик вправе досрочно погасить бизнес-кредит, но стоит учитывать, что за досрочное погашение банки обычно взимают комиссию. Обязательно внимательно изучите кредитную документацию, чтобы этот пункт не стал для Вас сюрпризом.

При этом без оплаты неустойки и других видов санкций, заемщик может досрочно погасить банковский заем частично или в полном объеме по истечении 6 (шести) месяцев с даты получения займа, выданного на срок до одного года и по истечении 1 (одного) года с даты получения банковского займа, выданного на срок свыше 1 (одного) года.

Подробную консультацию по кредитам для бизнеса вы можете получить у менеджеров Банка ВТБ (Казахстан) в любом отделении по Казахстану (список отделений здесь), либо по номеру 5050 – с мобильного звонок бесплатный.

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