Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев проверил работу по внутренней отделке завершенных объектов и благоустройству территории Туркестана.

Особое внимание уделяется озеленению и посадке деревьев вокруг города. В целях улучшения экологической обстановки города применяются самые передовые технологии.

Туркестанский дендропарк площадью 28 гектаров расположен перед главным входом в город. Скоро здесь высадят 12 тысяч видов плодовых деревьев и многолетних растений. На сегодняшний день посеяно 10 тысяч саженцев. В парке также будет искусственное озеро, сообщает Пресс-служба акима Туркестанской области.

В дендропарке уже высадили цветы, уложили тротуары и установили фонари. Построили фонтаны и мосты. На этом объекте задействовали около 200 рабочих и 20 единиц техники.

Территория мавзолея Яссауи превращается в исламский сад. Умирзак Шукеев ознакомился с работой по благоустройству ботанического сада вокруг мавзолея. На семи гектарах растут яркие, ароматные цветы, которые цветут круглый год.

Глава области дал ряд поручений по контролю работы инфраструктуры на территории комплекса «Караван сарай». Уже благоустроено 50 гектаров, подключены инженерные коммуникации — свет, вода и канализация. Новые улицы вымощены.

Аким области поручил завершить благоустройство и озеленение в соответствии с утвержденным графиком.