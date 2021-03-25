В Туркестанской области продолжаются весенне-полевые работы.

В этом году в области 843 тысячи гектаров будут засеяны сельхозкультурами. Предпочтение отдали кормовым, масляничным, зерновым, бахчевым культурам и овощам. На 10 тысяч га сокращены хлопковые поля. На проведение весенне-полевых работ крестьянам отпускаются ГСМ по льготной цене, а также минеральные удобрения.

Нурбек БАДЫРАКОВ, руководитель управления сельского хозяйства Туркестанской области:»На проведение весенне-полевых работ Туркестанской области выделили 37 тысяч тонн ГСМ, 1 литр по цене 158-159 тенге. 343 вида минеральных удобрении будут отпускаться по льготной цене — 50 процентов от стоимости. Также одобрены документы 343 товаропроизводителей на получение кредита под 5 процентов на сумму 4,5 млрд тенге».

Шынар Оразова