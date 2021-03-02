1 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 13 международных авиарейсов из ОАЭ, Мальдивской Республики, Турции, Республики Беларусь, Российской Федерации, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 091 авиапассажира справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 1 892 человек, без справок прибыло 199 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 7 рейсов, 1 371 пассажир, со справками – 1 182, без справок — 189;

в аэропорт Нур-Султана – 4 рейса, 476 пассажиров, со справками — 468, без справок — 8;

в аэропорт Актау – 1 рейс, 142 пассажира, со справками — 140, без справок — 2;

в аэропорт Уральска – 1 рейс, прибыло 102 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.

Данные о результатах ПЦР-анализа прибывших без справок граждан Казахстана за 28 февраля 2021 года.

По результатам ПЦР-анализа, из 729 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Киев – Алматы, и 1 пассажира, прибывшего рейсом Шарм-Эль-Шейх – Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.