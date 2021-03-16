По результатам ПЦР-анализа, из 793 граждан РК, прилетевших без справок, у 4 пассажиров, прибывших рейсом Шарм эль-Шейх — Нур-Султан, выявлена коронавирусная инфекция.

15 марта 2021 года на территорию Республики Казахстан прибыло 20 международных авиарейсов из Мальдивской Республики, ОАЭ, Турции, Российской Федерации, Республики Беларусь, Узбекистана и Кыргызстана.

Из 2 450 авиапассажиров справки с отрицательным результатом ПЦР-тестирования были у 2 300 человек, без справок прибыли 150 граждан РК.

В том числе:

в аэропорт Алматы – 10 рейсов, 1 367 пассажиров, со справками – 1 302, без справок — 65;

в аэропорт Нур-Султана – 6 рейсов, 531 пассажир, со справками — 500, без справок — 31;

в аэропорт Актау – 2 рейса, прибыли 288 пассажиров, все со справками;

в аэропорт Караганды – 1 рейс, 138 пассажиров, со справками — 84, без справок — 54;

в аэропорт Шымкента – 2 рейса, прибыли 274 пассажира, все со справками.

Прибывшие без справок граждане Казахстана протестированы на COVID-19 методом ПЦР-анализа и ожидают свои результаты в карантинном стационаре.