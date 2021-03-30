По данным ВОЗ вероятность мутации вируса возрастает с увеличением частоты инфицирования людей.

По итогам исследований, проведенных референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения, в Республике Казахстан выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов. Об этом сегодня на брифинге в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК сообщил Министр здравоохранения Алексей Цой.

Совместно со Всемирной организацией здравоохранения в РК внедрена новая методика экспресс ПЦР-скрининга на определение штаммов COVID-19. Референс-лабораторией филиала Национального центра общественного здравоохранения были изучены положительные лабораторные образцы, полученные от больных КВИ из всех регионов Казахстана.

«По итогам исследований выявлена вероятность мутации, характерной для «Британского», «Южноафриканского», «Бразильского» штаммов во всех регионах страны, за исключением 4 регионов – Восточно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская и Северо-Казахстанская. По результатам секвенирования участка ДНК образцов от больных в городе Алматы установлена циркуляция «Британского» и «Южноафриканского» штаммов, которые отличаются высокой контагиозностью, что может привести к широкому распространению инфекции», — сообщил А.Цой.

По данным Всемирной организации здравоохранения на 30 марта 2021 года «британский штамм» SARS-CoV-2 выявлены в 125 странах мира, «Южноафриканский» в 75 странах, а «бразильский» — 41. Новые штаммы коронавируса имеют те же ключевые симптомы, что и исходный штамм, включая высокую температуру, постоянный кашель и потерю чувства вкуса или запаха.

«Бразильский штамм не считается более смертоносным, но он распространяется легче, чем исходный штамм Covid-19. Недавние исследования показывают, что британский вариант коронавируса связан с более высокой вероятностью госпитализации и смерти, чем исходный штамм», — отметил Министр.