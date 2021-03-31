Полицейские остановили проведения двух семейных торжеств с участием около 300 человек в Туркестанской области.

Участковые инспекторы МПС Казыгуртского РОП выявили двух жителей, организовавших свадебные торжества с нарушением карантина. Один из них провел той с участием более 100 человек, а другой организовал проводы невесты, куда пригласил около 200 гостей.

В отношении нарушителей собраны материалы по статье 425 КоАП РК “Нарушение требований законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов” и направлены в СЭС.

С начала года участковыми инспекторами Казыгуртского района совместно с мониторинговыми группами выявлено свыше 60 нарушений карантинного режима по статье 425 КоАП РК, из них 10 – организация кокпаров, 18 – проведение свадебных мероприятий с участием множества гостей, а в остальных 33 – за отсутствие медицинских масок.