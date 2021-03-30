В Казнете распространяется сообщение о том, что с 30 марта 2021 года по всей стране на две недели приостанавливается процесс сдачи Единого национального тестирования, пишет stopfake.kz.

Это неправда.

Слухи об отмене ЕНТ с 30 марта 2021 года опроверг директор Национального центра тестирования МОН РК Дидар Смагулов.

«Да, это действительно фейк. Мы лишь даем возможность сейчас сдающим, если они переживают из-за рисков заражения КВИ, написать заявление об отказе от ЕНТ. И мы вернем им деньги. Вообще, у желающих сдать тестирование есть три варианта: сдать либо сейчас, либо в июле-августе, или же отказаться и получить полный возврат денежных средств. Но отмены ЕНТ нет», — сообщил он.

В 2021 году мартовский этап ЕНТ впервые проводится в электронном формате по принципу «один тестируемый – один компьютер – одна камера».

Пройти тестирование можно с 10 марта по 10 апреля.

Участвовать могут выпускники учреждений среднего образования 2021 года и прошлых лет, выпускники зарубежных учреждений среднего образования, а также те, кто не набрал пороговый балл для зачисления в вуз на бесплатной основе во время предыдущего тестирования или чьи результаты были ранее аннулированы.