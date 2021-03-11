В Шымкенте 10 марта зарегистрировано 18 случаев заражения COVID-19 в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 4 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) зарегистрирован 1 случай.

Выздоровевших за сутки — 6.

С 01.01.2021г. по 10.03.2021г. зарегистрировано всего 798 случаев COVID-19 (392 симптомные, 406 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет составило 156 случаев.

С 01.01.2021г. по 10.03.2021г. зарегистрировано 167 случаев пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1372 исследований, из них положительных – 18.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия.