В Шымкенте 4 марта зарегистрировано 27 случаев заражения COVID-19, из них с симптомами – 4, без симптомов – 23, в том числе среди детей до 18 лет зарегистрировано 4 случая, пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2) не зарегистрировано.

Выздоровевших за сутки — 15.

С 01.01.2021г. по 04.03.2021г. зарегистрировано всего 750 случаев COVID-19 (354 симптомные, 396 бессимптомные), в том числе заболевших детей до 18 лет зарегистрировано 147 случаев.

С 01.01.2021г. по 04.03.2021г. зарегистрировано 162 случая пневмонии с признаками COVID-19 (U07.2), из них детей до 18 лет не зарегистрировано.

С целью своевременного выявления больных и недопущения распространения заболевания проведено за сутки 1798 исследований, из них положительных – 27.

В очагах, где регистрируются случаи коронавирусной инфекции COVID-19 и пневмонии, проводятся противоэпидемические мероприятия