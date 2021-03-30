Молодежная лига Шымкента среди школьников, которая началась с 1 марта текущего года, проходит по 3 видам спорта: «Футбол», «Волейбол», «Баскетбол».

Соревнования продлятся до 1 июня.

Сегодня по Абайскому району в спортивной игре «Баскетбол» на спортивных площадках школ №54, 86 соревновались 35 команд, в результате которых школы №23, 33, 42 и №2 «Дарын» вышли в четвертьфинал. По Аль-Фарабийскому району на спортивной площадке школ №8, 11 играют 23 команды, на стадионе «БИІК» и ФЦ «Ордабасы» соревнуются 21 команда. А, 29 команд Енбекшинского района соревновались по волейболу на спортивных площадках школ №24, 36. По данному виду спорта 35 команд Каратауского района соревновались на спортивных площадках школ №130, 135 и школы №89, 131, 68, 113 прошли в четвертьфинал, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Среди участников 4 команды признаны проигравшими, так как не явились на игру по разным причинам, 2 команды были отстранены от игры в связи с попаданием образовательных учреждений в карантинную зону. Кроме того, в ходе игры поступило заявление о том, что в команде школы №25 по волейболу играл посторонний человек. Так, по заявлению были пересмотрены документы членов команды школы №25, в результате которых исковые требования признаны необоснованными.

Мероприятие, организованное по инициативе акима города, проходит по 4 видам спорта. Из четырех районов участвовать в Лиге изъявили желание 571 команда из 140 общеобразовательных учреждений. Соответственно, 8 569 учащихся способствуют эффективному использованию свободного времени. Для координации работы команд было задействовано 420 специалистов по физической культуре.

Сегодня расписание игр команд, команды-победители, ежедневные новости публикуются в социальной сети @shymkent_jastar_league. По поддержке игроков формируются фан-клубы. На сегодняшний день сформированы 140 групп. По плану предусматривается формирование фан-клубов в 151 образовательном учреждении.

Во втором этапе молодежной лиги в сентябре – ноябре планируется организация среди высших и средних специальных учебных заведений.

По итогам конкурса команде-победителю будет вручено благодарственное письмо и ценный подарок. А школе, получившей Гран — При в каждом виде спорта, будут вручены 20 млн тенге от фонда «Шымкент-қайырымды қала».