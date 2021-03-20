Сегодня в микрорайоне Забадам города Шымкент в честь праздника «Наурыз» была открыта первая в Казахстане «Семейная библиотека».

Особенность библиотеки в том, что она выходит за рамки привычных мест для чтения и представляет собой комьюнити-центр с возможностью ведения кружковой работы, проведения мероприятий, развития сообществ и клубов, коворкинга, но по-прежнему остается комфортным местом для чтения и работы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

Аким города Мурат Айтенов, принявший участие в церемонии открытия обновленной библиотеки, отметил, что данное учреждение является отличной возможностью для продвижения и популяризации семейных ценностей и семейного отдыха. Кроме того, аким города ознакомился с бонусной системой для постоянных посетителей, а также программой повышения квалификации библиотечных работников и календарем предстоящих мероприятий. Также, он посетил «Шахматный домик», который открылся при библиотеке.

В ходе ознакомления с работой библиотеки коллектив данного учреждения вручил акиму города семейный абонемент. В благодарность аким города подарил библиотеке несколько книг от своего имени.

Стоит отметить, для посетителей будут организованы тематические секции по семейной психологии и ведению бизнеса. Также постоянным читателям будут предоставляться бесплатные билеты на зрелищные мероприятия, спектакли, проводимые управлением культуры города Шымкент.

Авторы проекта — алматинская команда «Креативного бюро» — уделили большое внимание дизайну и интерьеру модернизированной библиотеки, с учетом потребностей посетителей разных возрастных групп.