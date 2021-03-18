В Шымкенте высадили десятки саженцев на новой аллее в 8 микрорайоне, передает Otyrar.kz

Каждому дереву присвоили штрих-код, в нем зашифрована информации о названии саженца, дате посадки и о том, кто дерево посадил — а это известные казахстанские артисты, госслужащие, журналисты, представители интеллигенции, активисты.

«Я лично буду следить за деревом, это ведь жизнь. Я уверен, что мое дерево станет пышным и красивым», — сказал Бахадыр Нарымбетов, первый секретарь маслихата г. Шымкента.

«За каждым деревом будет уход, будем ухаживать. У каждого дерева будет свой штрих-код, где будет храниться вся информация», — подчеркнула Айгерим Джумакулова, директор медиахолдинга «OTYRAR».

Среди тех, кто посадил деревья, был известный певец Заттыбек Копболсынулы. Артист уверяет, что если даже не сможет регулярно приезжать и ухаживать, попросит своих знакомых поливать и следить за деревом.

«Хорошая идея, главное — чтобы принялось. Когда буду приезжать в Шымкент, обязательно буду сюда приходить», — сказал артист.

Как стало известно, это не последняя акция проекта. В будущем планируется высадить еще сотни деревьев в Шымкенте.

Шуддин Саидов