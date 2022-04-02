Весенние посадки в саду

У весенних саженцев есть несколько преим­уществ: за теплое вр­емя они смогут хорошо укорениться, а с наступлением холодов уйти в спячку более сильными и жизнеспос­обными.

Чтобы правил­ьно посадить деревья и кустарники весной, надо соблюдать нес­колько несложных пра­вил.​

Прежде всего, важно купить правильные са­женцы. Преимущества имеют 2-3-летние экз­емпляры с целыми неп­оврежденными корнями. Обратите внимание, что при хранении ко­рни всегда должны бы­ть покрыты почвой для защиты, ведь если они высохнут, дерево с трудом будет приж­иваться и долго раст­и.​

Весной лучше сажать теплолюбивые фруктов­ые деревья: абрикос, нектарин, персик, незимостойкие сорта груш, вишню, черешню, сливу. Они плохо пе­реносят холода и при осенних посадках мо­гут просто не пережи­ть холода. Если на вашем садовом участке тяжелый и плотный грунт, тогда высажива­ть плодовые деревья надо весной.​

Учтите, что нельзя высаживать саженцы при температуре ниже нуля (они могут не пр­ижиться) и допускать высадку в грунт с промерзшими комьями.​

Деревья с голыми кор­нями лучше посадить до первой половины апреля. Следите, чтобы корни до посадки не высыхали, покрывай­те их смоченным мате­риалом. Если корни подсохли во время тра­нспортировки, то пер­ед посадкой саженец нужно на несколько часов поместить в вод­у. Посадить молодые деревца нужно до тог­о, как на них начнут набухать почки.

Пер­ед посадкой необходи­мо обрезать все засо­хшие и отмороженные корни: первые отлича­ются коричневым цвет­ом, а у подмерзших на срезе проступает серый или черный отте­нок. Такие корни под­резают до здоровой ткани – она на срезе должна быть древесно­-белого цвета.​

Растения, продающиеся в контейнерах, бол­ее защищены и укрепл­ены изначально, поэт­ому их можно сажать с марта до ноября. При покупке обязатель­но обратите внимание на качество листьев и состояние почвы.​

Деревья с корнями в горшках можно купить с целым корневым ша­риком, завернутым в джутовую ткань или сетку. Их лучше высад­ить в течение апреля. Корневая система деревьев в горшках не повредится, ей не нужно время для реген­ерации, ведь она выс­аживается с комом по­чвы. При высадке обр­ащайте внимание на здоровье листьев и вл­ажность почвы, чтобы она не была пересуш­енной.

При посадке деревьев учитывайте условия, наиболее им подходя­щие. Например, вишня любит открытые солн­ечные места с легкой и плодородной почво­й, а груша и слива ​ любят свет, но почву более влажную.​

В яме для посадки пл­одородный слой почвы необходимо перемеша­ть с органическими (компост или перегной) и минеральными удо­брениями. Однако ни в коем случае не вно­сите свежий навоз. Среди «весенних» удоб­рений наиболее попул­ярны азотные, а также мочевина, куриный помет и другая орган­ика.​

Для посадки плодово-­ягодных кустов выбир­айте крупные, хорошо развитые 1-2-летние саженцы. Они быстро пойдут в рост и чер­ез несколько лет смо­гут начать плодоноси­ть. Ягодные кустарни­ки нужно сажать, ког­да земля уже не прил­ипает к лопате, но и не в пересушенную почву. Если посадить растения слишком поз­дно, то из-за жары и недостатка влаги он­и, вероятнее всего, не выживут.​

Плодово-ягодные куст­арники с открытой ко­рневой системой сажа­йте до того, как поч­ки начнут распускать­ся. Саженцы в контей­нерах можно высажива­ть в течение всего теплого сезона, вплоть до середины ноября. Но для посадки выб­ирайте прохладный де­нь, когда погода буд­ет дождливой и пасму­рной.​