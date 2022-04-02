Весенние посадки в саду

У весенних саженцев есть несколько преимуществ: за теплое время они смогут хорошо укорениться, а с наступлением холодов уйти в спячку более сильными и жизнеспособными.
Чтобы правильно посадить деревья и кустарники весной, надо соблюдать несколько несложных правил.
Прежде всего, важно купить правильные саженцы. Преимущества имеют 2-3-летние экземпляры с целыми неповрежденными корнями. Обратите внимание, что при хранении корни всегда должны быть покрыты почвой для защиты, ведь если они высохнут, дерево с трудом будет приживаться и долго расти.
Весной лучше сажать теплолюбивые фруктовые деревья: абрикос, нектарин, персик, незимостойкие сорта груш, вишню, черешню, сливу. Они плохо переносят холода и при осенних посадках могут просто не пережить холода. Если на вашем садовом участке тяжелый и плотный грунт, тогда высаживать плодовые деревья надо весной.
Учтите, что нельзя высаживать саженцы при температуре ниже нуля (они могут не прижиться) и допускать высадку в грунт с промерзшими комьями.
Деревья с голыми корнями лучше посадить до первой половины апреля. Следите, чтобы корни до посадки не высыхали, покрывайте их смоченным материалом. Если корни подсохли во время транспортировки, то перед посадкой саженец нужно на несколько часов поместить в воду. Посадить молодые деревца нужно до того, как на них начнут набухать почки.
Перед посадкой необходимо обрезать все засохшие и отмороженные корни: первые отличаются коричневым цветом, а у подмерзших на срезе проступает серый или черный оттенок. Такие корни подрезают до здоровой ткани – она на срезе должна быть древесно-белого цвета.
Растения, продающиеся в контейнерах, более защищены и укреплены изначально, поэтому их можно сажать с марта до ноября. При покупке обязательно обратите внимание на качество листьев и состояние почвы.
Деревья с корнями в горшках можно купить с целым корневым шариком, завернутым в джутовую ткань или сетку. Их лучше высадить в течение апреля. Корневая система деревьев в горшках не повредится, ей не нужно время для регенерации, ведь она высаживается с комом почвы. При высадке обращайте внимание на здоровье листьев и влажность почвы, чтобы она не была пересушенной.
При посадке деревьев учитывайте условия, наиболее им подходящие. Например, вишня любит открытые солнечные места с легкой и плодородной почвой, а груша и слива любят свет, но почву более влажную.
В яме для посадки плодородный слой почвы необходимо перемешать с органическими (компост или перегной) и минеральными удобрениями. Однако ни в коем случае не вносите свежий навоз. Среди «весенних» удобрений наиболее популярны азотные, а также мочевина, куриный помет и другая органика.
Для посадки плодово-ягодных кустов выбирайте крупные, хорошо развитые 1-2-летние саженцы. Они быстро пойдут в рост и через несколько лет смогут начать плодоносить. Ягодные кустарники нужно сажать, когда земля уже не прилипает к лопате, но и не в пересушенную почву. Если посадить растения слишком поздно, то из-за жары и недостатка влаги они, вероятнее всего, не выживут.
Плодово-ягодные кустарники с открытой корневой системой сажайте до того, как почки начнут распускаться. Саженцы в контейнерах можно высаживать в течение всего теплого сезона, вплоть до середины ноября. Но для посадки выбирайте прохладный день, когда погода будет дождливой и пасмурной.