Синоптики прогнозируют очередное понижение температуры воздуха до минусовых значений.

И это в конце марта, в Шымкенте! После неутешительных прогнозов синоптиков, местные власти решили продлить отопительный сезон до 5 апреля.

Бекен МАКУЛБАЕВ, заместитель руководителя управления энергетики и коммунального хозяйства г. Шымкента: «В связи с погодными условиями постановлением акима города в Шымкенте отопительный сезон продлили до 5 апреля».

Напомним, что отопительный сезон в Шымкенте начался 15 октября. Продолжался он 143 дня и по приказу акима Шымкента должен был завершиться 24 марта. Однако из-за холодов, решением главы города отопительный сезон сначала продлили до 1 апреля. А после сдвинули еще на четыре дня.

Шынар Оразова

По прогнозам синоптиков, 30 марта в Шымкенте ожидается +8..+6 °C, преимущественно без осадков, легкий ветер. 31 марта +5..+10 °C, преимущественно без осадков, умеренный ветер.