На территории города Шымкент в настоящее время есть 45 ветхих жилых домов.

Общее количество квартир в них — 470. Среди старых домов часто бывают случаи сбоя внутренних инженерных сетей.

Пути решения актуального вопроса были рассмотрены сегодня в ходе совещания под председательством заместителя акима города Шымкент Ергали Билисбекова. 18 из ветхих домов — двухэтажные дома по улице Т.Алимкулова. В ходе совещания были рассмотрены вопросы строительства новых домов, вместо построенных в 50-60-е годы, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

— Капитальный ремонт ветхих домов в данном случае уже не поможет. Правильно будет снести и построить вместо них новые жилые дома. В результате обновим и архитектуру города. Прежде чем приступить к делу, мы выслушаем мнение каждого жителя индивидуально и пример во внимание их желания. На время строительства будет предоставлено временное жилье или вместо него будут предусмотрены квартиры, — сказал заместитель акима города Ергали Даулетбекович.

На встрече было отмечено, что в целях реновации ветхих домов будет организовано проведение мероприятий через установленные механизмы. В настоящее время со стороны АО «СПК «Shymkent» ведется работа по привлечению инвесторов.

Кроме того, в текущем году по государственной программе «Нұрлы жер» за счет средств республиканского бюджета планируется проведение капитального ремонта 35 многоквартирных жилых домов города. В рамках модернизации жилищного фонда — одного из приоритетных направлений управления жилья города Шымкент — предусматривается проведение текущего или капитального ремонта 29 многоэтажных жилых домов коммунальной собственности.