Скандал разгорается вокруг сноса жилых домов в Шымкенте

Их двухэтажки простоят ещё много лет, уверены жильцы домов по улице Алимкулова, которые признали аварийными.

Старожилы говорят: все коммуникации работают без сбоев. Единственное в чём нуждаются дома — в реконструкции фасада. Жители задают резонный вопрос: не останутся ли они вообще без крыши над головой?

Гульсара Кульжанова, житель дома №24 ул. Т.Алимкулова:

«Дома как мы знали, давали гарантию на 150 лет, мы прожили в этих домах 70 лет. Не я одна так считаю, мы уверены, что эти дома выдержат. А главное, мы не хотим отсюда уезжать. Дело в том, что любой хочет остаться здесь. Мы же не попросим за двухкомнатные 40 миллионов, чтобы я могла пойти и купить дом. Государству будет дешевле нас здесь оставить»

Елена Безверхо, жительница дома №18 ул. Т.Алимкулова:

«Переселяться в эти многоэтажки, люди жалуются все дует, некачественно у нас дома теплые, 50 сантиметров стены, но вот какие то «жирненькие» дяденьки хотят этот район. Самое интересное Кошкар-ату не сносят, дома там саманные, вот зацепились за эти наши дома».

Дома включены в городскую программу реновации как отжившие свой век и опасные для проживания. Поэтому их и будут сносить. В Управлении жилья сообщили, что 107 домов в Аль-Фарабийском, Абайском, Енбекшинском и районе Туран достигли критического износа и их нужно сносить. Это намерены сделать в рамках программы реновации жилищного фонда. На их месте должны появиться новые жилые комплексы. Чтобы реализовать масштабный проект, придётся договариваться с каждым владельцем квартиры. С полным списком рекомендуемых к сносу домов можно посмотреть тут.

Сносить дома, которые признали аварийными, будут инвесторы. Контролировать проект на всех этапах будет СПК «Шымкент». Корпорация провела публичные слушания и представила программу реновации. По данным специалистов, здания определили ветхими три года назад. Во время техобследования выяснилось, что дома не подлежат ремонту. Жильцы уверяют в обратном: мол, обследованием никто не занимался, переселяться в новые многоэтажки, которые им обещают бизнесмены, они опасаются.

«Нашему дому почти 80 лет, а он выглядит даже намного лучше, чем ваши новые дома на Нурсате», «Наш дом входит, он также был в вашей презентации. Где заключение эксперта? Мы хотим видеть заключение нашего дома. По заключению какой экспертизы он признан ветхим и аварийным?»,- рассказывают жители.

В СПК уверяют: вопрос принудительного выселения не стоит. Сносить аварийные дома будут с согласия жильцов. В корпорации также уточнили, что программа реновации позволит жителям улучшить жилищные условия.

Расул Елимбаев, председатель правления АО СПК «Шымкент»:

«Мы постепенно эти дома обходим, вопрос принудительного сноса не стоит. Но, есть примеры когда дома реально уже в плачевном состоянии находятся и мы пытаемся убедить их в необходимости принять участие в программе. Для нас гарантией является то, что для инвестора это чисто коммерческий проект и он заинтересован в продаже квартир, куда он будет переселять старых жильцов. Поэтому сам инвестор заинтересован в строительстве и в качестве строительства, и мы со своей стороны будем осуществлять должный контроль всех этих процессов».

Деньги на реновацию домов выделят инвесторы. По данным СПК, к реализации проекта готовы подключиться 6 крупных компаний Шымкента и других регионов страны. В этом году запланирован снос шести аварийных домов, ведутся переговоры с жильцами.

Расул Елимбаев, председатель правления АО СПК «Шымкент»:

«Мы разговаривали с жителями, многие хотят жить именно на том же месте, поэтому и инвестор это отметил, жильцам будет предложена квартира в том же месте, единственное им на время нужно будет переселиться в какое-то временное жилье, с дальнейшим возвратом. Со стороны инвестора будет предоставляться им жилье, либо компенсироваться аренда. В то же время мы располагаем жилищным фондом, который может являться вкладом в эти проекты. Время строительства на практике год-полтора. По бизнес-проекту стоимость данных проектов составит порядка 17 миллиардов тенге, все частные инвестиции».

В корпорации также уточнили, чтобы стимулировать проект есть вероятность частичного инвестирования.