Общий вес изъятых наркотических средств составляет более 60 гр.

2 февраля 2021 года сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП города Шымкент задержали трех подозреваемых, которые на территории города оставляли в тайниках заранее подготовленные синтетические наркотические средства для реализации.

Один из них оказался жителем города Шымкент, остальные двое – жители Туркестанской области. В ходе проверки сотрудники полиции изъяли у указанных граждан наркотические средства, которые были спрятаны в общей сложности в 65 местах. По данным эксперта, общий вес изъятых наркотических средств составляет более 60 граммов.