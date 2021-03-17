Проект реализуется в целях поддержки молодежи, впервые устраивающейся на работу, не имеющей трудового опыта.

Центр занятости заключит договор с работодателями о трудоустройстве молодых людей, окончивших учебное заведение, на 24 месяца. В результате уровень безработицы снизится, а у молодежи появится двухлетний опыт и повысится квалификация.

Принять участие в проекте могут граждане в возрасте до 29 лет и безработные, молодежь без стажа работы. Заработная плата составляет 20 месячных расчетных показателей.

Претенденты могут подать заявку в районное отделение по адресу регистрации центра занятости, сдав удостоверение личности и копию документа об образовании.

При устройстве на первое рабочее место приоритет отдается многодетным или малообеспеченным семьям, трудоспособным инвалидам и лицам технических и профессиональных специальностей.