Аким Толебийского района Толеген Туртайулы в ходе рабочей поездки ознакомился с работой одного из основных производственных предприятий региона — ТОО «Балмұздақ».

Руководитель района посетил цех по выпуску мороженого и узнал планы дальнейшего развития предприятия. Цех основан в 2012 году, в основном производит мороженое, пельмени, шоколад и шоколадную глазурь. Шоколадный цех введен в эксплуатацию в 2019 году, в целом привлечено 800 млн тенге инвестиций, сообщает Региональная служба коммуникаций Туркестанской области.

Кроме того, в 2020 году закуплено новое оборудование для увеличения производства мороженого. На сегодняшний день на предприятии трудятся 210 человек. Их среднемесячная заработная плата в пределах 60-70 тысяч тенге. При работе на полную мощность цех может производить до 2 950 тонн мороженого, 15 тонн пельменей и 1 000 тонн шоколада в год. Сегодня выпускается специальный брендовый шоколад под названием «Turkistan». Продукция, производимая предприятием, будет реализовываться во все регионы страны.

Глава района отметил, что местным производителям будет оказана всесторонняя помощь в рамках мер государственной поддержки.